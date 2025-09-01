Policija TK sprovela akciju: Pronađena droga i uhapšena jedna osoba

Ali Huremović
Policija TK u akciji: pronađena droga i uhapšena jedna osoba
mup tk droga

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona 29. augusta proveli su planske aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela.

Tokom akcije kontrolisano je 204 osobe i 155 vozila, izvršeno je osam pretresa i četiri racije. Tom prilikom pronađeno je više pakovanja biljne, smeđe i bijele materije koje asociraju na opojnu drogu, digitalna vaga i predmeti povezani sa izvršenjem krivičnih djela.

Policija je izdala 27 prekršajnih naloga, a jedna osoba je uhapšena zbog narušavanja javnog reda i mira.

O svemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo TK, dok su pronađeni predmeti izuzeti radi vještačenja. Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju slučajeva i podnošenju izvještaja nadležnom tužilaštvu.

