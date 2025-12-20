Policija u Tuzli uhapsila osobu s osam aktivnih potjernica, oduzeta droga i oružje

RTV SLON
Oduzeta velika količina droge u Tuzli/ Foto: MUP TK

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije – Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku i policijskih službenika Policijske stanice Zapad, 19. decembra 2025. godine lišili su slobode osobu za kojom je bilo raspisano više aktivnih potjernica.

Kako je saopćeno iz MUP-a TK, policijski službenici su u naselju Miladije u Tuzli, tokom operativnih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, uočili putničko motorno vozilo u pokretu kojim je upravljao S.S. (1986) iz Živinica. Riječ je o osobi za kojom je bilo raspisano ukupno osam aktivnih potraga policijskih i pravosudnih organa, uključujući dvije potrage Kazneno-popravnog zavoda Zenica, u vezi sa zloupotrebom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Prilikom pokušaja zaustavljanja vozila, S.S. se oglušio o naredbe ovlaštenih službenih lica te se pokušao udaljiti vozilom, nakon čega je intervencijom policijskih službenika zaustavljen i stavljen pod kontrolu.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Tuzli, izvršen je pretres osumnjičenog, lica zatečenog u vozilu, kao i putničkog motornog vozila koje je koristio. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto 20 PVC pakovanja s bijelom materijom koja asocira na opojnu drogu „speed“, za koju je preliminarnim vaganjem utvrđeno da se radi o količini od oko 1,5 kilograma, te 13 PVC pakovanja biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „cannabis sativa“, ukupne mase oko 0,5 kilograma.

Osim toga, pronađeni su i oduzeti pištolj u repetiranom položaju s metkom u cijevi i spremnikom u kojem se nalazilo pet metaka, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, novac u iznosu od 2.760 eura i 49.140 KM različitih apoena, tri mobilna telefona sa SIM karticama, GPS uređaj, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga.

Izuzete materije bit će predmet potrebnih vještačenja, nakon čega će, zajedno s ostalim dokazima, biti korištene u daljem toku krivičnog postupka.

Po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, S.S. je lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, kao i krivično djelo sprečavanja službene osobe u vršenju službene radnje iz člana 358. istog zakona.

Osumnjičeni će, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, saopćeno je iz MUP-a TK.

