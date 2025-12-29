Porasle cijene nafte nakon pomaka u razgovorima SAD-a i Ukrajine

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak za oko dva posto, nakon što su investitori procjenjivali pomake u razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine o mogućem okončanju rata, uz istovremenu zabrinutost zbog rizika od poremećaja u globalnom snabdijevanju, posebno na Bliskom istoku.

Terminski ugovori za naftu Brent porasli su za 1,22 dolara, odnosno dva posto, te su dostigli cijenu od 61,86 dolara po barelu. Američka sirova nafta West Texas Intermediate porasla je za isti iznos, ili oko 2,2 posto, na 57,96 dolara po barelu. Oba referentna pokazatelja prethodno su u petak zabilježila pad veći od dva posto, prenosi Reuters.

Analitičar kompanije IG Axel Rudolph izjavio je da su energetska tržišta ojačala zbog geopolitičkih dešavanja koja trenutno pružaju podršku cijenama sirove nafte. Kako je naveo, cijena Brenta blago je porasla usljed ponovnih tenzija na Bliskom istoku i neizvjesnih mirovnih pregovora u vezi s Ukrajinom, uz napomenu da bi slaba tržišna likvidnost početkom naredne godine mogla dodatno pojačati volatilnost.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ostvaren značajan napredak u razgovorima s američkim predsjednikom Donald Trump, te da je dogovoreno da se američki i ukrajinski pregovarački timovi sastanu naredne sedmice kako bi finalizirali pitanja usmjerena na okončanje rata u Ukrajini.