Porezna uprava FBiH pojasnila primjenu elektronskih certifikata za podnošenje poreznih prijava

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine oglasila se saopćenjem kako bi, povodom navoda iznesenih u medijima od strane IDDEEA-e i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, dodatno pojasnila postupak podnošenja poreznih prijava korištenjem kvalifikovane elektronske potvrde (KEP), koji se primjenjuje od 5. januara 2026. godine.

Iz Porezne uprave podsjećaju da je Pravilnik o podnošenju poreznih prijava, koji je stupio na snagu u maju 2024. godine, obavezao ovu instituciju da izvrši tehničku integraciju svog informacionog sistema sa svim ovlaštenim ovjeriteljima u BiH, u skladu s direktivama Evropske unije.

Tim povodom održano je više sastanaka sa UINO-om, IDDEEA-om, JP BH Poštom i Halcomom iz Ljubljane.

Kako navode, Porezna uprava nije vršila selekciju ovjeritelja, već je svima pružila mogućnost tehničke integracije.

Ipak, do sada su samo JP BH Pošta i Halcom ispunili sve potrebne tehničke uslove, dok preostali ovjeritelji nisu u predviđenom roku obezbijedili potrebne servise za korištenje e-usluga Porezne uprave.

Posebno se osvrću na saradnju s UINO-om, ističući da su, imajući u vidu veliki broj certifikata koje izdaje ova institucija, nudili i konkretna tehnička rješenja za integraciju, ali da do realizacije saradnje nije došlo.

Također demantuju navode da su kvalifikovani elektronski certifikati besplatni, pojašnjavajući da se oni izdaju prema važećim cjenovnicima ovjeritelja, dok se lična karta IDDEEA-e koristi isključivo za elektronski potpis unutar zatvorenog sistema te agencije.

Iz Porezne uprave naglašavaju da nema govora o diskriminaciji ovjeritelja, te da ostaju otvoreni za saradnju s ciljem unapređenja digitalnih usluga. Podsjećaju i da je elektronsko podnošenje poreznih prijava uz KEP obavezno za pravna lica, poslovne jedinice, organizacije i samostalne poduzetnike, dok je za građane ova mogućnost dobrovoljna.

Na kraju, najavljeno je da će 29. decembra 2025. godine biti održan sastanak s direktorom UINO-a, s ciljem pronalaska rješenja za prevazilaženje postojećih problema i unapređenje sistema elektronskog poslovanja.