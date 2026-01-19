Porezna uprava FBiH: Tehničke poteškoće na ePoreznoj

Adin Jusufović
Porez,

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da su u prethodnom periodu zabilježene tehničke poteškoće pri elektronskom podnošenju poreznih prijava putem kvalificirane elektronske potvrde (KEP).

Naveli su da će u narednom periodu postupati s povećanim stepenom razumijevanja u slučajevima kada obveznici zbog tih poteškoća ne mogu podnijeti prijave elektronski, pod uslovom da uredno izmiruju porezne obaveze po prijavama.

Elektronsko podnošenje putem KEP-a obavezno je za sve prijave propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit, te za prijave po Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak, obrazac MIP-1023, GIP-1022, ASD-1032, AUG-1031 i PDN-1033.

Poreznoj upravi, odnosno nadležnoj ispostavi, mogu se dostavljati i obrazac APR-1036, MIP-1023, SPR-1053, pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine PRIM-1054, prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava PIP-1034, GPD-1051 i GPZ-1052, lično, poštom ili elektronski, zavisno od stečenih uslova.

Za nerezidentna lica navedeno je da obrazac PIP-1034, te AMS-1035 i PDN-1033 mogu dostaviti Poreznoj upravi ili elektronski putem KEP-a ako imaju za to stečene uslove. Također, prijave koje se mogu dostaviti lično, putem pošte ili putem KEP-a su specifikacija uz isplatu plaće obrazac 2001 i 2001-A, specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika obrazac 2002 i 2002-A, te sve prijave Jedinstvenog sistema.

Iz Porezne uprave FBiH poručili su da će fokus u predstojećem periodu biti na informiranju i pružanju podrške obveznicima, uz preventivno djelovanje i saradnju, te da stoje na raspolaganju za pitanja i tehničku pomoć.

Pozvali su obveznike koji mogu da i dalje uredno podnose prijave putem portala ePorezna koristeći KEP, te da oni koji još nisu pribavili kvalificiranu elektronsku potvrdu to učine u što kraćem roku.

