Porezni prihodi FBiH porasli za 748 miliona KM – objavljeni novi podaci

Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine u periodu januar–novembar 2025. uplatili su 7,96 milijardi KM javnih prihoda, što je rast od više od 748 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine, saopćila je Porezna uprava FBiH. Ukupni prihodi porasli su za 10,37 posto, uz istovremeno povećanje broja aktivnih poslovnih subjekata, kojih je krajem novembra evidentirano 134.570.

Broj zaposlenih na dan 30. novembra iznosio je 546.663, što je za 857 manje u odnosu na mjesec ranije. Podaci pokazuju rast zaposlenosti u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, trgovini na veliko te sektoru informacijskih tehnologija, dok su pad bilježile djelatnosti ugostiteljstva, trgovine na malo, šumarstva, proizvodnje odjeće i naftne industrije.

Prema evidencijama Porezne uprave, 32,24 posto zaposlenih čine osobe mlađe od 35 godina, dok je 67,76 posto starijih od te dobi. Muškarci čine 55,51 posto ukupnog broja zaposlenih, a žene 44,49 posto.

Na području Federacije instalirano je 109.628 fiskalnih uređaja, uz evidentirani promet od 5,57 milijardi KM u novembru. U odnosu na prošlu godinu, broj uređaja je veći za 4.507, iako je novembarski promet manji za više od 325 miliona KM. Ukupni evidentirani promet od januara do novembra dosegnuo je 66,6 milijardi KM, što je povećanje od 5,77 posto u odnosu na isti period 2024. godine.

Najviše fiskalnih uređaja ima općina Centar Sarajevo, dok je najveći promet u novembru zabilježen na Ilidži — više od 446 miliona KM.

Porezna uprava ponovo poziva sve obveznike da posluju legalno, evidentiraju svaki promet i kupcima izdaju fiskalni račun, čime izbjegavaju sankcije, zatvaranje objekata i visoke kazne. Također je zahvalila svim poreznim obveznicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.