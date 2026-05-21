POSKOK izuzima dodatnu dokumentaciju na Aerodromu Sarajevo i u Uredu za zakonodavstvo FBiH

Pripadnici Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za organizovani i privredni kriminal, POSKOK, izuzimaju dodatnu dokumentaciju u okviru predmeta „Aerodrom“.

Kako je za N1 potvrđeno iz ove pravosudne institucije, dokumentacija se izuzima na području Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kao i u Uredu za zakonodavstvo Federacije BiH.

„Izuzima se dodatna dokumentacija u slučaju ‘Aerodrom’ na području Aerodroma Sarajevo i Ureda za zakonodavstvo FBiH“, kazala je Nina Hadžihajdarević iz POSKOK-a.

Podsjećamo, POSKOK već ranije provodi istražne radnje koje se odnose na bivšu upravu Aerodroma Sarajevo, dok su prijave podnesene i protiv aktuelne uprave, na čelu s Dinom Selimovićem, vršiocem dužnosti direktora Aerodroma Sarajevo.

U fokusu javnosti ranije se našlo i Selimovićevo imenovanje, nakon što je Ured za zakonodavstvo FBiH dao mišljenje da ispunjava uslove za obavljanje funkcije vršioca dužnosti direktora. Selimović je na ovu poziciju došao nakon angažmana savjetnika ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića.