Posljedice blokade: nestašice goriva, kisika i repromaterijala u BiH

Blokade koje su vozači i kompanije udruženi u Konzorcijum Logistike Bosne i Hercegovine započeli 1. septembra već prouzrokuju ozbiljne posljedice u zemlji.

Prema nezvaničnim informacijama, nekoliko benzinskih pumpi nalazi se na rezervi kada je u pitanju nafta, dok je banjalučka bolnica ostala bez kisika koji se koristi u medicinske svrhe. Zbog hitnosti situacije, članovi Konzorcijuma jednoglasno su odobrili prolaz vozilu koje će dostaviti kisik bolnici.

Blokada je pogodila i privredu. Nekoliko kompanija jutros je bilo primorano da pošalje radnike kućama jer su ostale bez repromaterijala neophodnog za proizvodnju.

Za nešto više od 24 sata jasno se pokazuje značaj kamiona i vozača za funkcionisanje zajednice i privrede. Bez njih, ističu poslodavci i prevoznici, staje cijeli lanac snabdijevanja.

Podsjećamo, protest koji organizuje Konzorcijum Logistike BiH pokrenut je s ciljem rješavanja ključnih pitanja koja, kako navode, godinama otežavaju rad domaćih prevozničkih kompanija.