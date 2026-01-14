„Posljednja ljubav Hasana Kaimije” u Narodnom pozorištu Tuzla

Nedžida Sprečaković
„Posljednja ljubav Hasana Kaimije” u Narodnom pozorištu Tuzla
„Posljednja ljubav Hasana Kaimije” u Narodnom pozorištu Tuzla

„Posljednja ljubav Hasana Kaimije”, predstava rađena prema tekstu Derviša Sušića, bit će izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla u ponedjeljak, 20. januara 2026. godine, s početkom u 19:30 sati.

U središtu dramske priče nalazi se Hasan Kaimija i njegova kasna, ali snažno proživljena ljubav koja ga dovodi pred unutrašnji sukob između derviškog zavjeta i vlastitih osjećaja. Ta ljubav u predstavi postaje simbol iskušenja, sumnje i preispitivanja smisla života, ali istovremeno otvara prostor za Kaimijinu ljudskost, ranjivost i potrebu za bliskošću.

Predstavu režira Goran Damjanac, a tuzlanska publika imat će priliku da kroz scensku interpretaciju prati priču o borbi između dužnosti i srca, te o pitanjima koja, iako smještena u drugo vrijeme, ostaju prepoznatljiva i savremena.

Ulaznice su dostupne putem online platforme karter.ba i na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla.

pročitajte i ovo

Kultura

Predstava „Ježeva kućica“ na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Vijesti

Preminula dugogodišnja uposlenica Narodnog pozorišta Mevlija Kasumović

Kultura

Narodno pozorište Tuzla u januaru donosi bogat i raznovrstan repertoar

Vijesti

Narodno pozorište Tuzla treba radnike

Kultura

Predstava “Ježeva kućica” donosi prazničnu čaroliju u Narodno pozorište Tuzla

Istaknuto

Večeras plesni performans CPR Tuzla u Narodnom pozorištu

BiH

Vremenska prognoza za BiH: Jutro hladno, dan topliji uz sunčane intervale

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pružena 191 zdravstvena usluga

Tuzla i TK

Prilika za posao u Njemačkoj: Agencija Eggert Kleffmann & Partner GmbH stiže u Tuzlu 14. marta

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 13. dan januara?

Vijesti

Meteorolozi najavjulju razvedravanje

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]