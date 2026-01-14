„Posljednja ljubav Hasana Kaimije” u Narodnom pozorištu Tuzla

„Posljednja ljubav Hasana Kaimije”, predstava rađena prema tekstu Derviša Sušića, bit će izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla u ponedjeljak, 20. januara 2026. godine, s početkom u 19:30 sati.

U središtu dramske priče nalazi se Hasan Kaimija i njegova kasna, ali snažno proživljena ljubav koja ga dovodi pred unutrašnji sukob između derviškog zavjeta i vlastitih osjećaja. Ta ljubav u predstavi postaje simbol iskušenja, sumnje i preispitivanja smisla života, ali istovremeno otvara prostor za Kaimijinu ljudskost, ranjivost i potrebu za bliskošću.

Predstavu režira Goran Damjanac, a tuzlanska publika imat će priliku da kroz scensku interpretaciju prati priču o borbi između dužnosti i srca, te o pitanjima koja, iako smještena u drugo vrijeme, ostaju prepoznatljiva i savremena.

Ulaznice su dostupne putem online platforme karter.ba i na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla.