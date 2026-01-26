Poslodavci očekuju efekte fiskalizacije: Više discipline, manje sive ekonomije i nelojalne konkurencije

Poslodavci očekuju efekte fiskalizacije

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH saopćilo je da pozdravlja usvajanje Zakona o fiskalizaciji transakcija u oba doma Parlamenta FBiH prošle sedmice. Iz Udruženja navode da zakon vide kao važan korak ka jačanju fiskalne discipline, suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije, uz velika očekivanja da će primjena novog sistema donijeti veće punjenje javnih fondova i otvoriti prostor za naredne mjere rasterećenja privrede.

“Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravlja usvajanje Zakona o fiskalizaciji transakcija u oba doma Parlamenta FBiH prošle sedmice, te se čeka objavljivanje u Službenim novinama FBiH i zvanično stupanje na snagu ovog zakona.

Usvajanje ovog zakona predstavlja važan iskorak u jačanju fiskalne discipline, suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije u poslovnom okruženju te modernizaciji poslovnog ambijenta u FBiH, a posebno su velika očekivanja poslodavaca od punjenja javnih fondova kroz primjenu ovog zakona. Kao što poslodavci godinama naglašavaju, preskupo poslovno okruženje jedan je od ključnih razloga sporog razvoja, nedovoljnih domaćih i stranih investicija i otežanog poslovanja, a s druge strane institucije vlasti najavljuju da će ovaj zakon doprinijeti, između ostalog i punjenu budžeta, ali i omogućiti ulazak u drugu fazu rasterećenja privrednog poslovanja.

Udruženje poslodavaca u FBiH je već godinama, otkako je počela sa radom radna grupa za pripremu pomenutog zakona, aktivno učestvovalo u procesu njegove izrade kroz rad Pravnog i Ekonomskog savjeta Udruženja i drugih stručnih tijela UPFBiH zaduženih za pripremu prijedloga i komentara na Zakon, kojom prilikom su obavljene brojne interne konsultacije i sastanci sa predstavnicima Ministarstva finansija FBiH i brojnih drugih aktera u pripremi Zakona, a tokom ukupnog procesa pripreme ovog važnog Zakona, Udruženje je kontinuirano dostavljalo ogroman broj sugestija, primjedbi i prijedloga UPFBiH s ciljem unapređenja zakonskog teksta i uvođenja dodatnog reda u poslovanje. Ministarstvo finansija FBiH uvažilo je u fazi pripreme Zakona veliki broj preporuka poslodavaca koje su ugrađene u konačni tekst čime je isti dodatno poboljšan, dok je manji dio prijedloga dodatno inkorporiran kroz amandmansko djelovanje u parlamentarnoj proceduri.

Zakon nije idealan iz pozicije poslodavaca, ali je svakako važan korak u sveobuhvatnoj reformi sistema fiskalizacije koji treba da ima za cilj izgradnju modernog, digitalnog i transparentnog fiskalnog okvira u FBiH, te očekujemo ubrzanu implementaciju Zakona, donošenje podzakonskih akata i vidljive i mjerljive efekte u što kraćem roku.

Buduće djelovanje socijalnih partnera, odnosno vlasti, poslodavaca i sindikata mora biti usmjereno u dalje rasterećenje privrede i razvoj kroz jačanje konkurentnosti domaćih kompanija i obrta, te stvaranja uslova za produktivnije poslovanje i bolju poziciju poslodavaca i radnika u sistemu.

Udruženje poslodavaca u FBiH i dalje nadležnim vlastima stavlja na raspolaganje svoje kapacitete, svjesni važnosti ubrzanja ove reforme kako za poslovanje, tako i za rad i radno-pravne odnose u kompanijama, ali i za ukupnu socijalnu politiku u društvu” – saopćeno je.