FBiH ide u modernizaciju fiskalizacije: Cilj suzbijanje utaje poreza i sive ekonomije

Arnela Šiljković - Bojić

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je Prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija u Federaciji BiH.

Federalna vlada, kao predlagač, navela je da se ovim zakonom uređuju obaveza izdavanja računa, elektronski sistem za evidentiranje transakcija, sistem nadzora u oblasti fiskalizacije, kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju na teritoriji Federacije BiH.

U obrazloženju je istaknuto da je svrha zakona sprečavanje utaje poreza kao posljedice neformalne ekonomije, uz korištenje tehnoloških sistema koji omogućavaju sigurno prikupljanje i prijenos informacija u realnom vremenu za svaku transakciju na području Federacije BiH.

Vlada je podsjetila i da fiskalizacija prometa u Federaciji BiH nije nov pojam, s obzirom na to da je ova oblast ranije bila regulisana Zakonom o fiskalnim sistemima iz 2009. godine, čija je primjena počela 2010/2011. godine. Međutim, kako je navedeno, postojeći pravni okvir pokazao se nedovoljnim za praćenje brzog razvoja informacionih tehnologija i digitalizacije poslovnih procesa, zbog čega je predloženo novo zakonsko rješenje.

