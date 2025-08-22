U Tuzli u toku postavljanje novih autobuskih nadstrešnica

Postavljanje autobuskih nadstrešnica počelo je u Tuzli na gradskim autobuskim stajalištima, saopćila je nadležna Služba.

Nove nadstrešnice bit će postavljene na više lokacija, nakon što su prošle godine uklonjene postojeće, jer je nadzorni organ utvrdio određene nedostatke u izvođenju radova i ugrađenim materijalima. Troškove uklanjanja snosio je izvođač.

Nakon provedene nove procedure izbora izvođača, odlučeno je da se postave nadstrešnice istog tipa, ali izrađene u skladu sa svim tehničkim zahtjevima predviđenim projektom.

Iz Službe ističu da se ovim projektom, zajedno sa izgradnjom i sanacijom putne infrastrukture te subvencioniranjem javnog prevoza, nastavlja unapređenje uslova za dalji razvoj i modernizaciju autobuskog prevoza u gradskim i prigradskim mjesnim zajednicama Tuzle.

