Potvrđena optužnica protiv Bege Gutića: Bivši načelnik Banovića tereti se za trgovinu uticajem i zloupotrebu položaja

Jasmina Ibrahimović
Reakcija Bege Gutića na podizanje optužnice
Foto: Bego Gutić, bivši načelnik općine Banovići

Općinski sud Banovići potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Bege Gutića, bivšeg načelnika Banovića, koja ga tereti za tri krivična djela – primanje nagrade za trgovinu uticajem, davanje nezakonite koristi i sprječavanje službene osobe u obavljanju dužnosti – u periodu od maja 2020. do jula 2023.

Kako se navodi u saopćenju Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, optužnica je podignuta zbog postojanja osnovane sumnje da je u tri tačke optuženja u periodu od maja 2020. do jula 2023. godine, kao predsjednik Općinske organizacije Stranke demokratske akcije (SDA) Banovići, a od decembra 2020. godine i načelnik Općine Banovići, u sticaju počinio krivična djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, davanje dara ili drugih oblika koristi i učestvovanje u grupi ljudi koja spriječi službenu osobu u vršenju službene radnje.

