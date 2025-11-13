Potvrđena presuda Zdravku Čvoriću za ratni zločin počinjen u Zvorniku

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Zdravko Čvorić osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenog na području Zvornika tokom rata u BiH.

Drugostepena presuda, otpremljena 28. oktobra 2025. godine, predviđa odbijanje žalbi Tužilaštva BiH i odbrane, dok je djelimično uvažena žalba punomoćnika oštećene osobe u dijelu koji se odnosi na imovinskopravni zahtjev. U ostatku, prvostepena presuda iz marta 2025. godine ostaje nepromijenjena.

Prema presudi, Čvorić je osuđen na sedam godina zatvora, a u kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 5. maja 2024. godine. Sud je utvrdio da je kao rezervni milicioner Stanice javne bezbjednosti Zvornik tokom ratnog sukoba obavljao dužnost čuvara u objektu gdje su bili nezakonito zatočeni civili bošnjačke nacionalnosti.

Sud je zaključio da je, uz prijetnje oružjem, prisilio jednu zatočenu žensku osobu na seksualni odnos u prostorijama Fudbalskog kluba „Divič“, čime je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva prema članu 142. stav 1. Krivičnog zakona bivše SFRJ.

Drugostepena odluka Apelacionog odjeljenja Suda BiH potvrdila je kaznu, dok su izmjene urađene samo u segmentu koji se odnosi na odštetni zahtjev žrtve.

Presuda je postala pravosnažna danom otpreme, a Čvorić će preostali dio kazne izdržavati u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine.