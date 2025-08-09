Poznat datum drugog upisnog roka na Univerzitetu u Tuzli

Uskoro drugi upisni rok

Univerzitet u Tuzli raspisao je drugi upisni rok za akademsku 2025/2026. godinu za studente koji žele upisati prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija.

Prijave su otvorene za sve studijske programe na kojima je nakon prvog roka ostao slobodan broj mjesta, i to na budžetskoj, samofinansirajućoj i vanrednoj osnovi.

Prijave kandidata bit će moguće od 20. do 29. augusta, a prijemni ispit održat će se 2. septembra u 10 sati.

Poseban sistem provjere kandidata na Akademiji dramskih umjetnosti

Privremena rang-lista bit će objavljena najkasnije do 3. septembra, dok će konačna lista kandidata biti dostupna 8. septembra. Upis primljenih studenata trajat će od 9. do 19. septembra.

Akademija dramskih umjetnosti primjenjuje poseban sistem provjere kandidata. Prvi kvalifikacioni test održat će se 2. septembra, drugi dio prijemnog 3. septembra, dok je završni eliminacioni ispit planiran za 4. septembar.

Privremena rang-lista bit će objavljena odmah po završetku ispita, a konačna 9. septembra. Upis kandidata na Akademiju također će se provoditi od 9. do 19. septembra.

Sve detalje o konkursu i uslovima prijave zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Tuzli – www.untz.ba, u rubrici „Aktuelnosti – Konkursi“.