Pozovite 17047: Hasni Bećiragić potrebno 49.330 eura za nastavak liječenja

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za Hasnu Bećiragić iz Zavidovića, kojoj je za nastavak liječenja potrebno 49.330,60 eura. U funkciju je stavljen humanitarni broj 17047, putem kojeg se pozivom doniraju dvije konvertibilne marke, a broj je jedinstven za sve telefonske operatere u Bosni i Hercegovini.

Hasna Bećiragić suočava se s teškom i dugotrajnom borbom za život. Dosadašnje liječenje iscrpilo je sve njene finansijske mogućnosti, a terapije koje su joj sada neophodne ne pokriva Fond solidarnosti. Hasna je domaćica i prima 450 KM invalidnine, njen sin Belmin je student, dok je suprug penzioner s mjesečnom penzijom od 600 KM, što ovu porodicu stavlja u izuzetno težak položaj.

Dijagnozu je dobila 2020. godine, a liječenje je započela u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje je primila 16 kemoterapija. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja u decembru 2024. godine prošla je i kroz zračenje. Biopsija jetre, obavljena u aprilu 2025. godine, potvrdila je potrebu za skupim terapijama koje su, prema riječima ljekara, ključne za njen oporavak i nastavak života.

Iz Udruženja Pomozi.ba pozivaju građane da, u skladu sa mogućnostima, pomognu Hasni Bećiragić pozivom na broj 17047, uplatom putem njihove web stranice ili direktnim uplatama na navedene račune u zemlji i inostranstvu. Kako ističu, svaka donacija i svako dijeljenje apela doprinosi tome da Hasnina priča dođe do što većeg broja ljudi i da se poveća šansa za nastavak njenog liječenja.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Hasna Bećiragić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Hasna Bećiragić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Hasna Bećiragić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Hasna Bećiragić