Pozovite 17047: Hasni Bećiragić potrebno 49.330 eura za nastavak liječenja

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za Hasnu Bećiragić iz Zavidovića, kojoj je za nastavak liječenja potrebno 49.330,60 eura. U funkciju je stavljen humanitarni broj 17047, putem kojeg se pozivom doniraju dvije konvertibilne marke, a broj je jedinstven za sve telefonske operatere u Bosni i Hercegovini.
Hasna Bećiragić suočava se s teškom i dugotrajnom borbom za život. Dosadašnje liječenje iscrpilo je sve njene finansijske mogućnosti, a terapije koje su joj sada neophodne ne pokriva Fond solidarnosti. Hasna je domaćica i prima 450 KM invalidnine, njen sin Belmin je student, dok je suprug penzioner s mjesečnom penzijom od 600 KM, što ovu porodicu stavlja u izuzetno težak položaj.
Dijagnozu je dobila 2020. godine, a liječenje je započela u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje je primila 16 kemoterapija. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja u decembru 2024. godine prošla je i kroz zračenje. Biopsija jetre, obavljena u aprilu 2025. godine, potvrdila je potrebu za skupim terapijama koje su, prema riječima ljekara, ključne za njen oporavak i nastavak života.
Iz Udruženja Pomozi.ba pozivaju građane da, u skladu sa mogućnostima, pomognu Hasni Bećiragić pozivom na broj 17047, uplatom putem njihove web stranice ili direktnim uplatama na navedene račune u zemlji i inostranstvu. Kako ističu, svaka donacija i svako dijeljenje apela doprinosi tome da Hasnina priča dođe do što većeg broja ljudi i da se poveća šansa za nastavak njenog liječenja.
