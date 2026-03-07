Predsjednik Emirata oglasio se prvi put od početka rata

RTV SLON
Sheikh Mohamed bin Zayed/ Foto: Wikimedia Commons

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan prvi put se javno obratio nakon početka rata u Iranu, poručivši da je situacija u zemlji stabilna i pod kontrolom.

„Sve je u redu u našoj zemlji“, rekao je Al Nahyan, zahvalivši oružanim snagama na „ključnoj ulozi i izvanrednoj službi“ tokom aktuelnih dešavanja u regionu.

On je istakao da će vlasti nastaviti štititi državu i sve njene stanovnike.

„Ispunit ćemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i našim stanovnicima koji su također dio naše porodice“, poručio je predsjednik Emirata.

U svom obraćanju naglasio je i otpornost države uprkos rastućim regionalnim napetostima.

„Ujedinjeni Arapski Emirati su privlačni, lijepi i primjer drugima“, rekao je, upozorivši da se ne podcjenjuje sposobnost zemlje da se odbrani.

„Nemojte se zavaravati izgledom Emirata. Emirati imaju debelu kožu i gorko meso – nismo lak plijen“, dodao je Al Nahyan.

Njegove izjave dolaze u trenutku dok se u regionu nastavljaju napetosti i vojni sukobi povezani s ratom između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, prenosi Sky News.

pročitajte i ovo

Politika

U toku sjednica Glavnog odbora SDS-a: Poznato ime u igri za...

Istaknuto

Biden se povukao iz izborne utrke, podržao Kamalu Harris kao svoju...

Vijesti

U padu helikoptera poginuo iranski predsjednik Raisi

Vijesti

Potpisan sporazum o ukidanju viza za državljane BiH pri putovanju u...

Istaknuto

Državljani BiH oslobođeni viza za ulazak u UAE

Istaknuto

Mujkanović: FK Sloboda će ponovo igrati u Premijer ligi BiH

Magazin

Stručnjaci otkrivaju: Ovo je “idealna” temperatura za pranje posteljine

Magazin

Mesar upozorava: Nikada ne pravite ovu grešku prije kuhanja piletine

Vijesti

Prvi letovi za Dohu od početka sukoba: Otvoren ograničeni zračni koridor

Istaknuto

Kvalifikacije za SP: Zmajice s čak 13:1 porazile Lihtenštajn

Istaknuto

Klepe za iftar: Tradicionalno jelo koje okuplja porodicu

Učitati više