Predsjednik Emirata oglasio se prvi put od početka rata

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan prvi put se javno obratio nakon početka rata u Iranu, poručivši da je situacija u zemlji stabilna i pod kontrolom.

„Sve je u redu u našoj zemlji“, rekao je Al Nahyan, zahvalivši oružanim snagama na „ključnoj ulozi i izvanrednoj službi“ tokom aktuelnih dešavanja u regionu.

On je istakao da će vlasti nastaviti štititi državu i sve njene stanovnike.

„Ispunit ćemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i našim stanovnicima koji su također dio naše porodice“, poručio je predsjednik Emirata.

U svom obraćanju naglasio je i otpornost države uprkos rastućim regionalnim napetostima.

„Ujedinjeni Arapski Emirati su privlačni, lijepi i primjer drugima“, rekao je, upozorivši da se ne podcjenjuje sposobnost zemlje da se odbrani.

„Nemojte se zavaravati izgledom Emirata. Emirati imaju debelu kožu i gorko meso – nismo lak plijen“, dodao je Al Nahyan.

Njegove izjave dolaze u trenutku dok se u regionu nastavljaju napetosti i vojni sukobi povezani s ratom između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, prenosi Sky News.