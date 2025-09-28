U toku sjednica Glavnog odbora SDS-a: Poznato ime u igri za predsjednika RS

RTV SLON
Milan Milićević uhapšen u Tesliću, oglasili se iz SDS-a

U Banjaluci je u toku sjednica Glavnog odbora Srpske demokratske stranke, nakon koje je najavljena konferencija za medije. Prema informacijama portala Gerila, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci Branko Blanuša gotovo izvjesno biće kandidat SDS-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Kako saznajemo, Blanušu je formalno kandidovao Gradski odbor SDS-a Banjaluka i to je jedino ime o kojem Glavni odbor raspravlja. Spekulacije da bi kandidati mogli biti gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ili donedavni predsjednik SDS-a Milan Miličević otpale su nakon što su obojica odbili kandidaturu.

Na sjednici su prisutni Miličević i Petrović, kao i Ognjen Bodiroga, Sonja Karadžić, Milovan Cicko Bjelica, Vukota Govedarica, Jovica Radulović, te drugi viđeniji članovi SDS-a. Među njima je i vjerovatni kandidat za predsjednika RS, Branko Blanuša.

Veći dio opozicionih subjekata prethodnih dana najavio je da će podržati ime koje predloži SDS kao najjača opoziciona partija — prije svega Lista za pravdu i red i Narodni front. Lider PDP-a Draško Stanivuković ponovio je da njegova stranka ostaje pri stavu da neće učestvovati na ovim izborima.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. novembar, nakon odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Miloradu Dodiku i raspisivanju prijevremenog glasanja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Signalnom raketom ubijena žena u Šibeniku, druga teško povrijeđena u Makarskoj

Magazin

Izbjegnite ove greške i sobne biljke vam neće uvenuti

BiH

Fićom kroz Bosnu: Karavana starih automobila završila turneju u Brčkom

Magazin

Studentski jeftini jelovnik koji dobro dođe svima: Evo šta vam je potrebno

Istaknuto

Zanimljiv program i promocija obilježavaju posljednji dan Sajma knjige u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]