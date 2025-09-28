U toku sjednica Glavnog odbora SDS-a: Poznato ime u igri za predsjednika RS

U Banjaluci je u toku sjednica Glavnog odbora Srpske demokratske stranke, nakon koje je najavljena konferencija za medije. Prema informacijama portala Gerila, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci Branko Blanuša gotovo izvjesno biće kandidat SDS-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Kako saznajemo, Blanušu je formalno kandidovao Gradski odbor SDS-a Banjaluka i to je jedino ime o kojem Glavni odbor raspravlja. Spekulacije da bi kandidati mogli biti gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ili donedavni predsjednik SDS-a Milan Miličević otpale su nakon što su obojica odbili kandidaturu.

Na sjednici su prisutni Miličević i Petrović, kao i Ognjen Bodiroga, Sonja Karadžić, Milovan Cicko Bjelica, Vukota Govedarica, Jovica Radulović, te drugi viđeniji članovi SDS-a. Među njima je i vjerovatni kandidat za predsjednika RS, Branko Blanuša.

Veći dio opozicionih subjekata prethodnih dana najavio je da će podržati ime koje predloži SDS kao najjača opoziciona partija — prije svega Lista za pravdu i red i Narodni front. Lider PDP-a Draško Stanivuković ponovio je da njegova stranka ostaje pri stavu da neće učestvovati na ovim izborima.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. novembar, nakon odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Miloradu Dodiku i raspisivanju prijevremenog glasanja.