Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja obilježava jubilej u Tuzli

Ali Huremović
Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja večeras u Narodnom pozorištu Tuzla obilježava 26 godina od premijere, a ansambl teatra nastavlja prenositi duh ovog kultnog komada kroz nove generacije glumaca.

Narodno pozorište Tuzla večeras donosi posebno jubilarno izvođenje kultne komedije „Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“ Ive Brešana, u režiji Mustafe Nadarevića. Predstava se igra povodom obilježavanja 26 godina od svoje premijere, a publika će je moći pogledati večeras od 19:30 sati.

Ova satirična drama, koja humorom, ironijom i apsurdom prikazuje društvene i političke odnose u dalmatinskom selu, već više od dvije decenije ne gubi na aktuelnosti i snazi. Brešanovo djelo u režiji Mustafe Nadarevića postalo je prepoznatljiv simbol Narodnog pozorišta Tuzla i jedan od temelja njegovog umjetničkog identiteta.

Publika će i večeras imati priliku vidjeti ansambl u kojem igraju Meliha Fakić, Nermin Omić, Milenko Iliktarević, Elvira Aljukić, Nenad Tomić, Midhat Kušljugić, Siniša Udovičić, Nedim Malkočević i Mirza Pinjić.

Predstava “Hamleta u selu Mrduša Donja“ već odavno je prerasla u kulturni fenomen jer svako izvođenje donosi jednaku dozu smijeha, prepoznavanja i kritičkog osvrta na stvarnost, a interes publike ne jenjava ni nakon 26 godina.

Ulaznice za jubilarno igranje dostupne su na blagajni Narodnog pozorišta Tuzla, kao i putem online platforme karter.ba.

