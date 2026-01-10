Predstava „Ježeva kućica“ na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Predstava „Ježeva kućica“, rađena prema tekstu Ježeva kućica autora Branka Ćopića, bit će izvedena u Narodno pozorište Tuzla 10. i 31. januara, s početkom u 12 sati.

Riječ je o predstavi namijenjenoj najmlađoj publici, ali s porukama koje su razumljive i odraslima. Kroz priču o Ježu i njegovoj kućici tematiziraju se dom, pripadnost, prijateljstvo i pravo na vlastiti izbor, uz korištenje pjesme, humora i scenskog izraza prilagođenog djeci.

Predstavu je režirala Mirela Trepanić Grbašić, a u glumačkoj podjeli su Ermin Avdić, Ivana Perkunić Mešalić, Boris Balta, Jasmina Dedić Ibrić, Mirza Pinjić i Nedim Malkočević.

Iz Narodnog pozorišta Tuzla navode da je predstava prilagođena porodičnom odlasku u pozorište, te da kroz klasični Ćopićev tekst donosi savremeni scenski pristup i jasne vrijednosne poruke.

Ulaznice su dostupne putem karter.ba i na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla.