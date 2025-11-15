Prekid isporuke toplotne energije u Tuzli

Centralno grijanje Tuzla saopćilo je da je zbog nedostatka potrebnih parametara u TE Tuzla došlo do prekida isporuke toplotne energije za Tuzlu i Šićki Brod.

“Poštovani korisnici usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla obavještavamo vas da je zbog nemogućnosti dostizanja potrebnih parametara od strane proizvođača toplotne energije (TE Tuzla) nastupio prekid u isporuci toplotne energije za grad Tuzla i naselje Šićki brod”, saopćeno je.

Iz Centralnog grijanja Tuzla navode da su ekipe na terenu i pripremaju sistem kako bi se grijanje što brže normalizovalo.

“Ekipe Centralnog grijanja d.d. Tuzla su na terenu, te rade na pripremi sistema, a kako bi nakon dostizanja potrebnih parametra u što kraćem vremenskom periodu isporuka bila normalizovana”, stoji u saopćenju.