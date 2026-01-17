Prelazak granice BiH: Prijava više ne vrijedi samo za keš, šta sve ulazi u gotovinu

Putnici koji prelaze državnu granicu Bosne i Hercegovine trebaju obratiti pažnju na obavezu prijave gotovine, jer neprijavljivanje ili nepotpuni podaci mogu dovesti do privremenog oduzimanja novca i dodatnih postupaka. Važeća odluka precizira i šta se sve smatra gotovinom, te uvodi jasna pravila za rezidente, nerezidente i poslovne subjekte.

Prema Odluci o fizičkom prijenosu gotovine, gotovina nisu samo novčanice i kovanice, već i putnički čekovi, prenosivi instrumenti na donosioca, kao i “kartice sa unaprijed uplaćenim sredstvima”, odnosno kartice koje nisu povezane s bankovnim računom i mogu se koristiti za plaćanje ili zamjenu za gotov novac.

Obaveza prijave nastaje kada osoba unosi ili iznosi “10.000,00 eura ili više”, odnosno protivvrijednost u drugoj valuti. Prijava se podnosi na propisanom obrascu, a nosilac je dužan gotovinu staviti na raspolaganje carinskom organu radi kontrole.

Za rezidente Federacije BiH, iznošenje gotovine u iznosu većem od 10.000 eura dozvoljeno je “samo uz prethodno odobrenje Federalnog ministarstva finansija”. Odluka navodi i osnove po kojima se odobrenje može tražiti, među njima su trajno iseljenje, troškovi liječenja i školovanja u inostranstvu, pokloni i pomoći članovima uže porodice, nasljeđivanje, izdržavanje porodice, zamjena nevažećih ili nekonvertibilnih novčanica, kao i “drugi opravdan razlog”.

Za poslovne subjekte predviđeno je da ovlašteno lice rezidenta pravnog lica i poduzetnika može iznijeti gotovinu za plaćanje uvoza robe ili usluga iz inostranstva do 3.000 eura, a za veće iznose potrebno je odobrenje Ministarstva, uz uslov da bezgotovinsko plaćanje nije moguće ili je znatno otežano.

Odluka se odnosi i na gotovinu bez pratnje, odnosno novac koji se šalje poštom ili kurirskim pošiljkama. Ako je riječ o iznosu od 10.000 eura ili više, pošiljalac ili primalac, na zahtjev carine, dužan je podnijeti prijavu u roku od 30 dana.

Navodi se i da su, danom stupanja na snagu ove odluke, ranije odluke prestale važiti.

