Premijer FBiH nakon tragedije u Sarajevu, javnost ima pravo na istinu

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se u nedjelju, 15. februara, povodom teške tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, u blizini Zemaljskog muzeja BiH, kada je život izgubio dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, a teško povrijeđena maloljetna E.J. zbrinuta u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

Nikšić je naveo da je tragedija duboko potresla javnost i porodice stradalih te uputio saučešće i poruke podrške povrijeđenoj djevojci.

„Tragedija koja je odnijela jedan mladi život i dovela do teških, po život opasnih povreda druge mlade osobe, duboko nas je potresla. Porodici stradalog upućujem iskreno saučešće, a povrijeđenoj želim snagu i brz oporavak. Čekao sam da prođe Dan žalosti, jer u ovakvim trenucima svaka izgovorena ili napisana riječ je teška, a opet u odnosu na bol porodica nemjerljiva“, poručio je Nikšić.

Istakao je da je potrebno da nadležne institucije u potpunosti rasvijetle okolnosti nesreće.

„Očekujem da nadležne institucije hitno, profesionalno i potpuno transparentno utvrde sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. Posebno je važno ispitati da li je došlo do prekoračenja dozvoljene brzine, da li su postojali tehnički faktori koji su mogli doprinijeti nesreći, te da li postoji individualna ili sistemska odgovornost. Javnost ima pravo na istinu, a porodica na pravdu. Svako čija se odgovornost utvrdi mora snositi posljedice, bez obzira o kome se radi“, naveo je.

Premijer FBiH upozorio je i na, kako je rekao, neprimjerenu politizaciju nesreće i širenje neprovjerenih informacija.

„Politizacija nesreće, širenje poluinformacija i pokušaji sticanja političkih poena na emocijama građana ne doprinose ni rasvjetljavanju činjenica ni sigurnosti javnog prijevoza. Ozbiljna pitanja zaslužuju ozbiljne odgovore, a ne dnevno-političke obračune“, istakao je Nikšić.

Govoreći o javnom prevozu, podsjetio je na projekte obnove infrastrukture i nabavke novih vozila.

„Modernizacija javnog prijevoza nije jednodnevni proces. U proteklom periodu pokrenuli smo obnovu tramvajske pruge i nabavku novih vozila, što predstavlja najveće ulaganje u ovaj sistem nakon više decenija. Taj proces će biti nastavljen, jer sigurnost građana mora biti apsolutni prioritet“, naveo je.

Dodao je da će, kako je rekao, fokus vlasti biti na sistemskim rješenjima i dugoročnim mjerama.

„U ovom trenutku najvažnije je da ostanemo ljudi, da pokažemo empatiju i da institucije urade svoj posao. Sve drugo može i mora sačekati. Bit će vremena i prilike za političku utakmicu i raspravu kada ćemo imati puno toga za reći“, zaključio je Nikšić.