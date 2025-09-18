Premijer Nermin Nikšić počasni građanin Bosanske Krupe

RTV SLON

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić proglašen je počasnim građaninom Bosanske Krupe povodom obilježavanja Dana Grada. Ovim priznanjem gradske vlasti odale su počast premijeru za njegov doprinos razvoju i podršku lokalnoj zajednici.

U obraćanju prisutnima, Nikšić je uputio zahvalnost građanima i gradskim vijećnicima, naglašavajući da mu je dodijeljeno priznanje posebna čast. Posebno je istakao značaj partnerskog odnosa sa lokalnom administracijom i gradonačelnikom Arminom Halitovićem, naglasivši da takva saradnja omogućava realizaciju projekata od interesa za Bosansku Krupu.

– Odnos koji gradim s vašom lokalnom administracijom je dvosmjerna ulica. Moja podrška i angažman ne bi bili mogući da lokalna administracija nije pripremala projekte od značaja za grad – poručio je premijer, dodajući da će Vlada Federacije BiH i u narednom periodu nastaviti prepoznavati i podržavati rad lokalne vlasti.

Nikšić je priznanje primio s ponosom, podsjetivši na svoje porijeklo i sličnosti između rodnog Konjica i Bosanske Krupe. – Dolazim iz grada kojeg nikad nisam napustio i zbog toga prepoznajem kada građani iskazuju istinsku ljubav prema svojoj zajednici. Poslije mog Konjica, sada mogu reći da sam i građanin Bosanske Krupe – naglasio je premijer Federacije BiH.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Služba za zapošljavanje TK objavila Javni poziv poslodavcima

Istaknuto

Sajam knjige 2025: Tuzla književni centar regije od 24. do 28. septembra

Istaknuto

Stanje na putevima: Magla i niska oblačnost otežavaju vožnju u dijelovima BiH

BiH

Odbor za ustavna pitanja: Referendum u RS-u ne ugrožava vitalne interese

Istaknuto

Vremenska prognoza: Danas sunčano uz ugodne temperature

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]