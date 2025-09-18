Premijer Nermin Nikšić počasni građanin Bosanske Krupe

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić proglašen je počasnim građaninom Bosanske Krupe povodom obilježavanja Dana Grada. Ovim priznanjem gradske vlasti odale su počast premijeru za njegov doprinos razvoju i podršku lokalnoj zajednici.

U obraćanju prisutnima, Nikšić je uputio zahvalnost građanima i gradskim vijećnicima, naglašavajući da mu je dodijeljeno priznanje posebna čast. Posebno je istakao značaj partnerskog odnosa sa lokalnom administracijom i gradonačelnikom Arminom Halitovićem, naglasivši da takva saradnja omogućava realizaciju projekata od interesa za Bosansku Krupu.

– Odnos koji gradim s vašom lokalnom administracijom je dvosmjerna ulica. Moja podrška i angažman ne bi bili mogući da lokalna administracija nije pripremala projekte od značaja za grad – poručio je premijer, dodajući da će Vlada Federacije BiH i u narednom periodu nastaviti prepoznavati i podržavati rad lokalne vlasti.

Nikšić je priznanje primio s ponosom, podsjetivši na svoje porijeklo i sličnosti između rodnog Konjica i Bosanske Krupe. – Dolazim iz grada kojeg nikad nisam napustio i zbog toga prepoznajem kada građani iskazuju istinsku ljubav prema svojoj zajednici. Poslije mog Konjica, sada mogu reći da sam i građanin Bosanske Krupe – naglasio je premijer Federacije BiH.