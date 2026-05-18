Preminula i druga žrtva pucnjave u Kiseljaku

Preminula je i druga žrtva pucnjave koja se jutros dogodila u naselju Jehovac kod Kiseljaka.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, žena koja je nakon pucnjave s teškim povredama prevezena na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu podlegla je povredama.

Podsjećamo, jutros je u porodičnoj kući u naselju Jehovac muškarac pucao u dvije žene iz uže porodice. Jedna žena je preminula na mjestu događaja, dok je druga bila hospitalizovana na KCUS-u.

Nakon pucnjave osumnjičeni je prevezen na KCUS, gdje je tokom dana preminuo.

Policija je obavila uviđaj, a istraga o ovom slučaju nastavlja se pod nadzorom nadležnog tužilaštva.