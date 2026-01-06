Preminula dugogodišnja uposlenica Narodnog pozorišta Mevlija Kasumović

Narodno pozorište Tuzla oprostilo se od svoje nekadašnje kolegice Mevlije Kasumović, dugogodišnje rekviziterke, čiji je rad godinama bio neizostavan dio pozorišnog života ove kuće.

„Sa velikom tugom smo primili vijest o smrti naše nekadašnje kolegice Mevlije Kasumović. Naša Nena bila je jedna od onih ljudi koji ne stoje pod svjetlima reflektora, ali bez kojih pozorište ne bi moglo živjeti. Svojim radom, predanošću i tihom snagom činila je da se magija na sceni uopće može dogoditi. Pamtit ćemo je s poštovanjem i zahvalnošću“, naveli su iz Narodnog pozorišta Tuzla.

U saopćenju se podsjeća da je Mevlija Kasumović radila kao rekviziterka, posao koji je rijetko vidljiv publici, ali presudan za svaku predstavu. Njena posvećenost, pouzdanost i osjećaj za scenu ostavili su dubok trag među kolegama i saradnicima.

„Porodici, prijateljima i svima koji su je voljeli upućujemo iskreno saučešće“, poručili su iz Narodnog pozorišta Tuzla.