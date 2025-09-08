Preminula Mina Agić Mumanović, predsjednica Udruženja žena Srebrenke

RTV SLON

Preminula je Mina Agić Mumanović, dugogodišnja predsjednica Udruženja žena Srebrenke iz Srebrenika i istaknuta sugrađanka koja je svojim radom i energijom obilježila život zajednice.

Mina Agić Mumanović ostat će zapamćena kao žena koja je znala kako pokrenuti i motivisati druge, osoba koja je nesebično radila na promociji zajedništva i vrijednosti koje našu zajednicu čine snažnom. Svojim angažmanom poticala je razne aktivnosti, čuvala tradiciju i običaje, te širila ljubav prema svom gradu i ljudima koji u njemu žive.

Kroz Udruženje žena Srebrenke bila je simbol okupljanja i međusobne podrške, a njena energija, osmijeh i istrajnost ostavili su dubok trag. Do posljednjih dana života borila se hrabro i s vjerom, nikada ne odstupajući od vrijednosti koje je zagovarala.

Gradonačelnik Srebrenika, Adnan Bjelić, u ime Grada i u svoje lično ime porodici, prijateljima i kolegicama iz Udruženja izrazio je iskreno saučešće, naglašavajući da će Minin rad i ideje ostati trajna inspiracija.

