Preminuo Branko Stuhli, ugledni Tuzlak i vlasnik restorana „Kod Stuhlija“

U Tuzli je sinoć preminuo Branko Stuhli, jedan od najprepoznatljivijih članova ugledne češke porodice Stuhli, koja je više od jednog stoljeća dio kulturne i društvene historije grada. Branko Stuhli bio je široj javnosti poznat kao dugogodišnji vlasnik restorana „Kod Stuhlija“, mjesta koje je godinama okupljalo Tuzlake i čuvalo duh gradske gostoljubivosti.

Potekao je iz porodice koja je ostavila dubok trag u historiji Tuzle, porodice poznate po zanatstvu, sportu, umjetnosti i predanom radu. I sam je nosio dio tog naslijeđa, ostajući upamćen kao vrijedan, skroman i omiljen sugrađanin. Njegov doprinos lokalnoj zajednici, kao i lična toplina kojom je dočekivao svoje goste, ostaviće trajni trag među generacijama Tuzlaka.

Odlazak Branka Stuhlija predstavlja gubitak za grad koji pamti i cijeni njegovu porodicu i njihovu više od vijeka dugu prisutnost u Kreki i Tuzli.