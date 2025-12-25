Preminuo glumac iz serije ‘Prijatelji’

Američki glumac Pat Finn, koji se pojavio u popularnim TV serijama uključujući Prijatelje, Seinfelda i The Middle, preminuo je u 60. godini.

Komediograf je preminuo u svom domu u Los Angelesu, nakon što je od 2022. godine bio na liječenju od raka, prenijeli su američki mediji, piše BBC.

– Pat nikada nije sreo stranca, samo prijatelje koje još nije poznavao – navela je njegova porodica u saopćenju objavljenom na društvenim mrežama.

Dodali su da je živio svoj život u potpunosti, s radošću i oduševljenjem“ Finnova prva televizijska uloga bila je u George Wendt Show 1995. godine, gdje je glumio brata glavnog lika. Imao je i ponavljajuću ulogu u seriji Murphy Brown između 1995. i 1997. godine.

Godine 1998. pojavio se u Seinfeldu kao Joe Mayo, domaćin zabave poznat po tome što gostima dodjeljuje naporne zadatke.

Tokom kasnih 1990-ih i ranih 2000-ih imao je gostujuće uloge u popularnim serijama poput King of Queens, Prijatelji, That ‘70s Show i House.

Finn je možda bio najpoznatiji po ulozi Billa Norwooda u seriji The Middle, u kojoj je nastupao kroz osam sezona između 2011. i 2018. godine.

Osim uloga na ekranu, Finn je predavao na Univerzitetu Colorado kao vanredni profesor. Bio je član šesteročlane improvizacijske grupe Beer Shark Mice.

– Pat je tokom godina podučavao, sprijateljio se i mentorirao bezbroj studenata i teško biste našli ikoga ko bi imao ružnu riječ za njega – napisala je njegova porodica.

U odavanju počasti Finnu, kolega glumac Richard Kind rekao je da nije postojao ljubazniji, nježniji, zabavniji i prizemniji čovjek koji se mogao sresti.

– Uvijek pozitivan, pomagao ti je da budeš zabavniji i bolji. Sjajan otac, sjajan čovjek – napisao je Kind na Instagramu.

Finn je iza sebe ostavio suprugu Donnu, troje djece, roditelje, braću i sestre.