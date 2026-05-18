Preminuo muškarac osumnjičen za ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku

Muškarac osumnjičen za jutrošnje ubistvo i ranjavanje u Kiseljaku preminuo je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno je za N1 iz Tužilaštva Srednjobosanskog kantona.

Podsjećamo, tragedija se dogodila jutros u naselju Jehovac, gdje je muškarac pucao na dvije žene iz uže porodice. Jedna žena je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške povrede i prevezena je na KCUS.

Iz MUP-a SBK ranije je saopćeno da je osumnjičeni lociran i lišen slobode, nakon čega je također prevezen u Sarajevo.