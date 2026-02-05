Pretres u Gračanici, jedna osoba uhapšena

Arnela Šiljković - Bojić

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su 3. februara 2026. godine na području Gračanice proveli pretres objekata, dvorišta i vozila koje koristi osoba inicijala D.Š. (1988) iz Gračanice, u okviru aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe opojnih droga.

Pretres su izvršili službenici Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i Policijske uprave Gračanica, postupajući po naredbi Općinskog suda u Gračanici i uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa krivičnim djelom neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Među oduzetim predmetima nalaze se određene količine bijele i biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, zapakovane u više staklenih tegli i PVC pakovanja, zatim grumeni smeđe materije, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, drobilica sa tragovima biljne materije, mobilni telefon i drugi predmeti.

Osobi D.Š. oduzeta je sloboda, a nakon kriminalističke obrade 4. februara 2026. godine uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predata je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

