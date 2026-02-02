Pretresi policije u TK, kontrolisano stotine osoba, oduzeta droga

U akciji pojačanih kontrola na području Tuzlanskog kantona, usmjerenoj na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i drugih nezakonitosti, policijski službenici kantonalne Uprave policije izvršili su opsežne provjere osoba i vozila te proveli više pretresa i jednu raciju na određenoj lokaciji.

Tokom aktivnosti kontrolisano je više od tri stotine osoba i preko dvije stotine vozila, a obavljeni su i pretresi po sudskim naredbama. Izrečeno je 27 prekršajnih naloga zbog različitih utvrđenih nepravilnosti.

Prilikom pretresa pronađeno je više pakovanja sa praškastom bijelom materijom i biljnim sadržajem koji svojim izgledom upućuju na opojne droge, kao i predmeti koji se dovode u vezu s njihovom distribucijom i upotrebom. Pronađeni materijali su privremeno oduzeti i bit će predmet daljeg vještačenja i dokaznog postupka.

Iz policije navode da se aktivnosti na dokumentovanju slučajeva nastavljaju, nakon čega će izvještaji biti dostavljeni Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.