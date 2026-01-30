Saobraćajna nezgoda u Donjim Dubravama, povrijeđen vozač

Nedžida Sprečaković
bombe, policija, tuzla, zaprimljene dojave
Foto: Ilustracija

Jutros oko 7 sati u mjestu Dubrave Donje, na području grada Živinice, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je vozač putničkog motornog vozila sletio s kolovoza i udario u stablo.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP Tuzlanskog kantona, povrijeđeni vozač je nakon nezgode prevezen u JZU UKC Tuzla, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Policijski službenici Policijske stanice Živinice na mjestu događaja poduzimaju potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.

Kako je potvrđeno iz JZU UKC Tuzla, pacijent inicijala H. M. trenutno se nalazi u prijemnoj ambulanti Klinike za ortopediju i traumatologiju, gdje je u toku dijagnostička obrada. Pacijent je svjestan, komunikativan i trenutno stabilnih vitalnih parametara.

