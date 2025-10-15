Pretresi SIPA-e zbog sumnje na primanje dara i drugih oblika koristi

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas, 15. oktobra, provode operativnu akciju „Border“ na području Banje Luke i Doboja, usmjerenu protiv više službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Prema dostupnim informacijama, u toku su pretresi na više lokacija zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičena lica počinila krivično djelo „Primanje dara i drugih oblika koristi“, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Akcija „Border“ provodi se po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužilaštva BiH, a u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz SIPA-e su najavili da će više informacija o rezultatima akcije biti objavljeno po okončanju aktivnosti na terenu.