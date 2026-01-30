Prijevoznici nakon pet dana obustavili štrajk na granicama sa EU

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine nakon pet dana su prekinuli blokade graničnih prijelaza za teretni saobraćaj prema državama Evropske unije.

Blokade su započele u ponedjeljak u okviru regionalnog protesta u kojem su učestvovali prijevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a povod su bili problemi s kojima se vozači suočavaju prilikom prolaska kroz zemlje EU.

Razlog nezadovoljstva je pravilo 90/180, prema kojem profesionalni vozači mogu boraviti na teritoriji Evropske unije najviše 90 dana u periodu od šest mjeseci, bez obzira na to što se radi o tranzitu, a ne stvarnom boravku.

Dan ranije blokade su obustavili prijevoznici iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, dok su danas isto učinili i prijevoznici iz Srbije, uz obrazloženje da bi nastavak protesta mogao dovesti do ozbiljnih poremećaja u lancu teretnog transporta.

Prijevoznici iz BiH, okupljeni u Konzorcijum Logistika, održali su sastanak s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem, nakon čega je potvrđeno da su i blokade na bh. graničnim prijelazima zvanično prekinute.