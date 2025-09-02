Prijevoznici prekinuli blokadu nakon dogovora s institucijama

Postignut je dogovor o okončanju blokade teretnog prijevoza u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz BiHAMK-a.

Dogovor je postignut između nadležnih državnih institucija, prvenstveno Ministarstva komunikacija i prometa, i Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine koji je organizator blokade. Trenutno nije poznato šta su navedeni akteri konkretno dogovorili.

Podsjećamo, blokada je počela jučer u 06:00 sati, kao izraz nezadovoljstva Konzorcija, koji okuplja domaće prijevoznike, uslovima kretanja u Bosni i Hercegovini i Šengenu. Jedan od neuspješnih pokušaja postizanja dogovora dogodio se i jučer.

Glavni koordinator Konzorcija Velibor Peulić tvrdi da je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto (NS) najodgovorniji što tog dogovora nije bilo do sada, odnosno što nisu ispunjeni zahtjevi Konzorcija.

S druge strane, ministar Forto je to negirao, uvjeravajući da je uradio sve ono što je mogao uraditi po ovom pitanju. Zahtjevi su bili adresirani i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, čiji je ministar Staša Košarac (SNSD), i Upravi za indirektno oporezivanje (UIO), čiji je direktor SNSD-ov kadar Zoran Tegeltija.

Privrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine su podržali zahtjeve prijevoznika, ali ne misle da je blokada odgovarajući način da se ti zahtjevi ispune.