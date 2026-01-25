U ponedjeljak blokada teretnih graničnih prijelaza prem EU

Konzorcij Logistika BiH, koji okuplja prevoznike, najavio je za ponedjeljak, 26. januara, regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prelazima prema Evropskoj uniji, navodeći da su povod nagomilani problemi vezani za boravak profesionalnih vozača u schengenskom prostoru, dodatno pogoršani uvođenjem novog sistema ulaska u EU (EES).

Kako je ranije izjavio glavni koordinator Konzorcija Velibor Peulić, cilj protesta “nije destabilizacija”, već “hitno pokretanje profesionalnog, sistemskog i održivog rješenja u saradnji sa nadležnim institucijama i Evropskom komisijom”.

Tokom protesta, koji počinje u 12 sati, prema najavi Konzorcija, neće biti omogućen ulazak ni izlazak teretnih vozila prema državama članicama EU, uključujući i tranzitni transport u tom smjeru. Izuzeci će biti vozila hitne medicinske pomoći, vojne jedinice i transport živih životinja.

Konzorcij navodi da su profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, izloženi “neprihvatljivim pritiscima”, uključujući hapšenja, deportacije i zabrane ulaska u schengenski prostor u trajanju od dva mjeseca do dvije godine.

U poruci Konzorcija se ističe da “profesionalni vozač nije turist ni migrant”, te da vozači, kako navode, ne predstavljaju sigurnosni rizik, već su regulisani i kontrolisani profesionalci koji obavljaju posao od vitalnog značaja za ekonomiju i lance snabdijevanja.

Konzorcij podsjeća i da su u protekle dvije godine vodili institucionalni dijalog s evropskim institucijama, uključujući sastanke s predstavnicima DG MOVE-a, te da su analizirani propisi poput AETR-a, SSP-a i novog EES sistema, uz dostavljanje stručnih argumenata i dokumentacije o kvalifikacijama i statusu vozača.