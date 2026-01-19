Privremena obustava saobraćaja u dijelu naselja Orašje

Jasmina Ibrahimović

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je, po nalogu Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzla, došlo do privremene obustave saobraćaja u dijelu saobraćajnice koja prolazi kroz naselje Orašje u Tuzli.

Saobraćaj je obustavljen zbog opasnosti od urušavanja stambenog objekta na saobraćajnicu, u dijelu naselja Orašje, k.č. 160 KO Par Selo.

Mole se građani i sve učesnici u saobraćaju da prilagode svoje kretanje vozilima i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Stanovnici ovog dijela Tuzle mole se za razumijevanje, strpljenje i saradnju tokom trajanja obustave, dok traju radovi sanacije ili uklanjanja ugroženog objekta.

