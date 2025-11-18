Prognoza vremena: Očekuje nas zahlađenje

Prognoza vremena za utorak

Očekuje nas oblačno jutro nad Bosnom i Hercegovinom, gdje kiša zahvata veći dio zemlje, a u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne te na planinama očekuje se susnježica i snijeg.

U hladnijim dijelovima, naročito tokom prijepodneva, ponegdje i niže nadmorske visine mogu kratko preći u susnježicu ili slab snijeg, pa se u tim krajevima očekuje dodatni oprez zbog poledice. Visina snijega u uzvišenim predjelima mogla bi dosezati između 5 i 10 centimetara. Hercegovinu prati drugačija slika, uz izraženiju kišu i povremenu grmljavinu koja će stvarati nestabilne prilike tokom dana. Vjetar ostaje slab do umjeren, najčešće istočni i sjeveroistočni. Temperatura zraka u Bosni će se kretati od 1 do 7 stepeni, dok će Hercegovina biti znatno toplija, s vrijednostima između 10 i 15 stepeni.

U srijedu se prognoza vremena nastavlja u znaku pretežno oblačnih prilika, a kiša će najprije zahvatiti Hercegovinu. Slabi padavinski tragovi mogući su i u centralnoj i sjevernoj Bosni, naročito u ranijim satima dana. Na planinama bi moglo pasti i nešto snijega, premda u manjim količinama. Vjetar u Bosni okreće na sjeverni i sjeverozapadni, dok će na jugu zemlje prevladavati južni smjerovi. Jutarnje temperature će se kretati od -1 do 5 stepeni, na jugu do 10, a dnevne od 4 do 10, na jugu i do 16 stepeni.

Četvrtak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove u Hercegovini i zapadnim predjelima Bosne. Tokom večernjih sati očekuje se jače naoblačenje koje će donijeti intenzivnije padavine i nagovijestiti nestabilan završetak dana. Južni i jugozapadni vjetar postepeno će jačati prema noći. Jutarnje temperature će biti između 2 i 8 stepeni, na jugu do 11, dok će dnevne rasti do 14, a u južnim i sjevernim dijelovima do 16.

Petak će obilježiti pretežno oblačan dan s kišom u većem dijelu zemlje, a u višim krajevima očekuje se ponovna pojava susnježice i snijega. U pojedinim nižim predjelima kiša bi mogla kratko prelaziti u susnježicu, naročito u jutarnjim satima. Najintenzivnije padavine očekuju se u Krajini i Hercegovini. Jutarnje temperature će se kretati između -1 i 6 stepeni, dok će dnevne dosezati od 5 do 12.