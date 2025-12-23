Promovisani učenici generacije osnovnih i srednjih škola TK

Ukupno 88 učenika osnovnih i 30 učenika srednjih škola nagrađeno je za izvanredne uspjehe ostvarene tokom školovanja. Među 118 učenika generacije našla se i Zejna Smajić, učenica prvog razreda Srednje medicinske škole u Tuzli, koja je priznanje dobila za postignuća ostvarena tokom osnovnoškolskog obrazovanja.

“Biti učenica generacije je veoma značajno i meni predstavlja jednu veliku odgovornost. Svoj uspjeh ne gledam samo “kao uspjeh” već kao rezultat podrške roditelja, porodice, učitelja, nastavnika I prijatelja.” – istakla je Zejna Smajić, učenica generacije.

Da bi se ostvarilo priznanje učenika generacije, potreban je veliki rad i predanost. To potvrđuje i Muhamed, koji ističe da ovo priznanje za njega predstavlja krunu cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

„Za jedan ovakav uspjeh neophodan je kontinuirani rad i možemo reći da je bilo teško. Ipak to nije samo rad u pojedinim mjesecima u godini već konstantno kroz čitavu godinu, ali sve to ima svoju cijenu. Zaista, iz ove pozicije mogu reći da je ne samo zbog ove nagrade nego i zbog svega ostalog, da je zaista vrijedilo svog tog uloženog truda.“ – dodaje Muhamed Numanović; učenik generacije.

Iz Pedagoškog zavoda TK istaknuli su da ovakve manifestacije nisu samo prilika za javno isticanje najboljih učenika, već i način da se motivišu drugi i pokaže da u našem društvu postoji mjesto za izvrsne đake.

“Ova manifestacija ustvari treba da predstavlja I uzor ostalim učenicima da se ugledaju na njihov način rada, učenja, ponašanja, njihov sveobuhvatan boravak u školi, njihove rezultate, te da na taj način podstaknemo da broj učenika koji su iznad prosječnih vrijednosti bude puno veći.”- ističe Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Na svečanoj promociji učenika generacije naglašeno je da se oni nisu istakli samo znanjem i uspjesima na takmičenjima, već i kontinuiranim trudom, zalaganjem te posebnim osobinama i ambicijama da jednog dana postanu uspješni i odgovorni članovi našeg društva.

„To su dobre predpostavke za njihov dalji razvoj ne samo u obrazovanju nego i u karijeri, Siguran sam da su ovi ljudi, koji će danas biti na biti i dobiti svoje nagrade, oni koji će u budućnosti voditi ovo društvo, oni koji će biti ljekari, univerzitetski profesori, oni koji će biti u vladama i zakonodavnim organima, oni ljudi koji će u svim drugim sektorima dati doprinos našem društvu.“ – ističe Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Najboljim učenicima uručene su plakete, novčane stipendije i simbolične nagrade, a iz Ministarstva su poručili kako đaci nisu samo statistička brojka već podsjetnik da u Tuzlanskom kantonu uvijek ima mjesta za svako dijete.