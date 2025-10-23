Pronađeni droga i novac: Pritvor za osumnjičenog Tuzlaka

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za Damira Hodžića (33) iz Tuzle zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopćeno, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK i PU Tuzla su, po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla, 21. oktobra izvršili pretres porodične kuće osumnjičenog u naselju Gornja Lipnica, gdje je pronađena veća količina droge i predmeti koji ukazuju na neovlaštenu proizvodnju i prodaju.

Tom prilikom oduzeto je oko 500 grama amfetamina, 55 grama marihuane, više digitalnih vaga s tragovima droge, novac i drugi predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela.

Nakon pretresa Hodžić je lišen slobode i priveden u službene prostorije policije, gdje je obavljena kriminalistička obrada. Tužilaštvo je potom donijelo naredbu o provođenju istrage, a osumnjičeni je ispitan.

U toku su daljnje istražne radnje i vještačenja.

Kantonalno tužilaštvo podsjeća medije da prilikom izvještavanja imaju u vidu presumpciju nevinosti, prema kojoj se svako smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.