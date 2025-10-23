Pronađeni droga i novac: Pritvor za osumnjičenog Tuzlaka

Ali Huremović
Pronađeni droga i novac: Pritvor za osumnjičenog Tuzlaka

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za Damira Hodžića (33) iz Tuzle zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopćeno, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK i PU Tuzla su, po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla, 21. oktobra izvršili pretres porodične kuće osumnjičenog u naselju Gornja Lipnica, gdje je pronađena veća količina droge i predmeti koji ukazuju na neovlaštenu proizvodnju i prodaju.

Tom prilikom oduzeto je oko 500 grama amfetamina, 55 grama marihuane, više digitalnih vaga s tragovima droge, novac i drugi predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela.

Nakon pretresa Hodžić je lišen slobode i priveden u službene prostorije policije, gdje je obavljena kriminalistička obrada. Tužilaštvo je potom donijelo naredbu o provođenju istrage, a osumnjičeni je ispitan.

U toku su daljnje istražne radnje i vještačenja.

Kantonalno tužilaštvo podsjeća medije da prilikom izvještavanja imaju u vidu presumpciju nevinosti, prema kojoj se svako smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tužilaštvo pojasnilo: Zašto se ne objavljuju imena maloljetnika koji počine krivična...

Tuzla i TK

Identifikovani maloljetnici koji su tokom vikenda oštetili klupe i automobile u...

Tuzla i TK

Policija istražuje vandalski čin na Slanoj Banji

Tuzla i TK

Predložen pritvor za muškarca osumnjičenog za pokušaj silovanja u Tuzli

Istaknuto

Uhapšen bjegunac iz Tuzle nakon višemjesečne potrage

BiH

Odbijena disciplinska tužba protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Vijesti

Ključni lijekovi još nisu isporučeni, na šta su utrošena sredstva dok pacijenti čekaju?

BiH

Treći kongres osoba s invaliditetom: Fokus na asistivne tehnologije i inkluziju

Vijesti

Žena za kojom se tragalo pronađena ubijena, dokazi upućuju na supruga

Vijesti

U Šehidskoj džamiji Petrovice tevhid za 26 šehida iz Pasaca

BiH

Uspostavljaju se centri za promociju zdravlja u FBiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]