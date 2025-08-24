Pronađeno tijelo, najvjerovatnije policajca Samira Mustafića

U koritu rijeke Spreče, u mjestu Miričina na području grada Gračanica, pronađeno je beživotno tijelo, a najvjerovatnije se radi o tijelu policajca za kojim se traga od 27. marta ove godine, kada je nestao u nabujaloj rijeci Jali.

„Danas, 24. 08. 2025. godine, od ranih jutarnjih sati policijski službenici Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, sa pripadnicima GSS-a Lukavac, nastavili su pretragu korita rijeke Spreče na području grada Gračanica, u cilju pronalaska tijela policijskog službenika koji je 27. 03. 2025. godine nestao u rijeci Jali. Tom prilikom, oko 9:30 sati, u koritu rijeke Spreče u mjestu Miričina pronađeno je beživotno muško tijelo, a najvjerovatnije se radi o policijskom službeniku za kojim se tragalo,“ potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

O pronalasku tijela obaviješteno je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a na mjesto događaja upućena je uviđajna ekipa Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, koja radi uviđaj. Na lice mjesta izašao je i dežurni tužilac KTTK-a.

„Sve dalje radnje, u cilju utvrđivanja identiteta, poduzimat će se po nalogu i naredbama postupajućeg kantonalnog tužioca,“ dodaju iz Uprave policije MUP-a TK.

Medalja za hrabrost

Samiru Mustafiću posmrtno je dodijeljena medalja za hrabrost na obilježavanju Dana policije TK, 22. maja 2025. godine.

Odluku o dodjeli medalje donio je direktor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Dževad Korman, u znak priznanja za njegovu požrtvovanost i hrabrost tokom obavljanja dužnosti.