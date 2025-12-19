prosječna neto plata u oktobru 1.605 KM

Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini u oktobru 2025. godine dostigla je 1.605 KM. U odnosu na prethodni mjesec, septembar 2025, zabilježen je nominalni rast od 1,3 posto, dok je realno povećanje iznosilo 0,9 posto.

Poređenja radi, na godišnjem nivou zabilježen je znatno izraženiji rast. Prosječna neto plata u oktobru 2025. godine bila je nominalno viša za 13,4 posto u odnosu na oktobar 2024, dok je realni rast iznosio 8,8 posto.

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da su najveća primanja imali zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, gdje je prosječna neto plata iznosila 2.202 KM. Slijedi sektor zdravstvene i socijalne zaštite sa prosjekom od 2.068 KM, zatim finansijske djelatnosti i osiguranje sa 2.039 KM, dok su radnici u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u prosjeku primali 1.993 KM.

S druge strane, najmanje plate i dalje bilježe djelatnosti vezane za turizam i ugostiteljstvo. U sektoru pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane prosječna neto plata iznosila je 1.150 KM, dok su zaposleni u građevinarstvu u prosjeku primali 1.278 KM.

Kada je riječ o bruto primanjima, prosječna bruto plata u BiH u oktobru 2025. godine iznosila je 2.494 KM. U odnosu na septembar, i bruto plata bilježi nominalni rast od 1,3 posto, dok je realno veća za 0,9 posto.

Na godišnjem nivou, prosječna bruto plata u oktobru 2025. godine bila je nominalno viša za 13,7 posto u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, dok je realni rast iznosio 9,0 posto.