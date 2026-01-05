Radarske kontrole danas širom TK: Policija objavila detaljan raspored

Edina Rizvić Aščić
Radarske kontrole na području TK/ Radari danas na brojnim lokacijama u TK: Vozači, pripazite gdje dodajete gas
Foto: Ilustracija/ Radarske kontrole na području TK

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavilo je raspored najavljenih radarskih kontrola brzine saobraćaja za danas.

Kontrole će se provoditi na više lokacija na području cijelog kantona, s ciljem povećanja sigurnosti učesnika u saobraćaju i smanjenja broja prekršaja.

Gdje će danas biti postavljeni radari

Na području Tuzle danas je aktivan i stacionarni radar na magistralnom putu M-4, na raskrsnici ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala, u blizini Doma penzionera. Tokom dana radarske kontrole planirane su i na području Policijske stanice Gračanica, gdje će biti obuhvaćene lokacije na magistralnom putu M-4 u Donjoj Orahovici, Pribavi, Gračanici i Stjepan Polju, kao i regionalni put R-460 u ulici Zlatnih ljiljana.

Na području Policijske stanice Banovići kontrole će se provoditi u Oskovi, Podgorju, Radini i ulici Armije BiH, dok su na području Policijske stanice Kalesija planirane kontrole u Raincima, Petrovićima, Kalesiji Gornjoj, Vukovijama i Raincima Gornjim. Radari će danas biti postavljeni i na području Policijske stanice Srebrenik, i to u Tinji, Potpeću, Špionici, Ćehajama i Uroži.

Na području Policijske stanice Sapna kontrole su najavljene na putnim pravcima Zvornik–Priboj i Sapna–Kalesija, uključujući Sapna centar, Gornju Sapnu, Kraljeviće i Žuje. Policijska stanica Zapad, u okviru Policijske uprave Tuzla, planirala je kontrole na magistralnom putu M-18 u Husinu i na dionici Mihatovići–Brgule, kao i u ulicama Husinskih rudara, 18. hrvatske brigade i Bosne Srebrene.

Radarske kontrole danas će se provoditi i na području Policijske stanice Gradačac, u Lukavcu Donjem, Kerepu, ulici Žrtava Srebrenice, te na relaciji Sviračka–Vučkovci.

Apel vozačima na oprez i poštivanje propisa

Iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona apeluju na vozače da tokom dana poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i obrate dodatnu pažnju na dionice na kojima su najavljene kontrole, kako bi se izbjegle kazne, ali i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju

 

