Radarske kontrole danas širom TK: Policija objavila detaljan raspored

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavilo je raspored najavljenih radarskih kontrola brzine saobraćaja za danas.

Kontrole će se provoditi na više lokacija na području cijelog kantona, s ciljem povećanja sigurnosti učesnika u saobraćaju i smanjenja broja prekršaja.

Gdje će danas biti postavljeni radari

Na području Tuzle danas je aktivan i stacionarni radar na magistralnom putu M-4, na raskrsnici ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala, u blizini Doma penzionera. Tokom dana radarske kontrole planirane su i na području Policijske stanice Gračanica, gdje će biti obuhvaćene lokacije na magistralnom putu M-4 u Donjoj Orahovici, Pribavi, Gračanici i Stjepan Polju, kao i regionalni put R-460 u ulici Zlatnih ljiljana.

Na području Policijske stanice Banovići kontrole će se provoditi u Oskovi, Podgorju, Radini i ulici Armije BiH, dok su na području Policijske stanice Kalesija planirane kontrole u Raincima, Petrovićima, Kalesiji Gornjoj, Vukovijama i Raincima Gornjim. Radari će danas biti postavljeni i na području Policijske stanice Srebrenik, i to u Tinji, Potpeću, Špionici, Ćehajama i Uroži.

Na području Policijske stanice Sapna kontrole su najavljene na putnim pravcima Zvornik–Priboj i Sapna–Kalesija, uključujući Sapna centar, Gornju Sapnu, Kraljeviće i Žuje. Policijska stanica Zapad, u okviru Policijske uprave Tuzla, planirala je kontrole na magistralnom putu M-18 u Husinu i na dionici Mihatovići–Brgule, kao i u ulicama Husinskih rudara, 18. hrvatske brigade i Bosne Srebrene.

Radarske kontrole danas će se provoditi i na području Policijske stanice Gradačac, u Lukavcu Donjem, Kerepu, ulici Žrtava Srebrenice, te na relaciji Sviračka–Vučkovci.

Apel vozačima na oprez i poštivanje propisa

Iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona apeluju na vozače da tokom dana poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i obrate dodatnu pažnju na dionice na kojima su najavljene kontrole, kako bi se izbjegle kazne, ali i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju