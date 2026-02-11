Radovi na sanaciji i proširenju vodovodne mreže u nekoliko naselja

Grad Tuzla realizuje radove sanacije i proširenja vodovodne mreže u više mjesnih zajednica. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, na osnovu potpisanih ugovora sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, provodi infrastrukturne zahvate s ciljem unapređenja sistema vodosnabdijevanja i stabilnosti mreže na terenu.

Radovi su trenutno najopsežniji na području Gornje Tuzle, u zoni iznad rezervoara, gdje se vrši sanacija vodovodne mreže u dužini od 1.930 metara. Vrijednost ovog zahvata iznosi 182.606,98 KM i realizuje se u okviru LOT-a 2 za mjesnu zajednicu Gornja Tuzla. Riječ je o dionici koja je ranije bilježila tehničke gubitke i kvarove, pa se očekuje da će završetkom radova doći do pouzdanijeg snabdijevanja i manjeg broja intervencija.

U visinskom dijelu naselja Badre, u ulici Mirsada Fidahića, izvodi se sanacija vodovodne mreže u dužini od 300 metara. Ovaj projekt, vrijedan 94.659,50 KM, obuhvaćen je LOT-om 3 i odnosi se na područje mjesne zajednice Brčanska Malta. Zahvat je usmjeren na zamjenu dotrajalih cjevovoda i poboljšanje pritiska u mreži za domaćinstva na uzvišenim tačkama naselja.

Radovi su u toku i u naselju Momanovo, gdje se sanira 390 metara vodovodne mreže. Vrijednost investicije iznosi 76.745,54 KM, a projekt se provodi kroz LOT 4 za mjesnu zajednicu Slavinovići. Ova dionica je dio šireg plana postepenog obnavljanja lokalnih vodovodnih krakova koji su u prethodnom periodu bili izloženi čestim oštećenjima.

U ulici Panorama na području mjesne zajednice Ši Selo također se izvode radovi na sanaciji vodovodne mreže, u dužini od 490 metara. Za ovu dionicu izdvojeno je 81.860,47 KM, također kroz LOT 4. Nakon završetka radova očekuje se stabilniji protok i manji rizik od prekida u isporuci vode.

Iz nadležne gradske službe navode da su ovi zahvati dio kontinuiranog programa ulaganja u komunalnu infrastrukturu, s naglaskom na sigurnost i kvalitet vodosnabdijevanja. Stanovnici naselja u kojima se izvode radovi pozvani su na strpljenje i razumijevanje tokom trajanja radova, dok će o narednim fazama i eventualnim privremenim obustavama u snabdijevanju javnost biti blagovremeno informisana.