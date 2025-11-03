Rambo Amadeus 6. novembra u BKC-u Tuzla: Posljednje ulaznice u prodaji

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u četvrtak, 6. novembra 2025. godine, ugostit će jedinstvenog Ramba Amadeusa, koji u Tuzlu dolazi u sklopu turneje „Kult ličnosti“.

Publika će imati priliku da uživa u nesvakidašnjem muzičko-scenskom performansu u kojem Rambo, kroz prepoznatljiv humor i konceptualni pristup, istražuje odnos između umjetnika i publike. Novim projektom umjetnik stvara satirično ogledalo savremenog društva, propitujući našu sklonost da se divimo „liku“, a ne „djelu“.

Kako sam autor najavljuje, koncert će biti svojevrsni „terapijski ritual“, u kojem će Rambo preuzeti ulogu „kulta ličnosti“, dok će publika postati dio njegovog interaktivnog muzičkog eksperimenta.

Većina ulaznica je rasprodana, a posljednjih 30 posto dostupno je po cijeni od 30 KM putem sistema Entrio.ba