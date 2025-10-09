Ramo Isak ima novi spot: Jaše na konju i nosi zastavu BiH

Selma Jatić
Ramo Isak ima novi spot: Jaše na konju i nosi zastavu BiH

Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova FBiH ponovo je u centru pažnje. Nakon što je raniji muzički spot “Snaga naroda” izazvao pravne sporove i medijsku buru, sad je urađena novi spot koji će ga vratiti u žižu javnosti.

Podsjetimo, spot “Snaga naroda” bio je predmet kritike i kazne: CIK BiH je 9. jula izrekao kaznu od 6.000 KM stranci „Snaga naroda“ i samom Isaku, ocijenivši da njegov spot predstavlja preuranjenu izbornu kampanju. Naloženo je i njegovo uklanjanje.

Apelaciono vijeće Suda BiH odbilo je kasniju žalbu, što je potvrđivalo obavezu brisanja sadržaja.  Ipak, iako je odluka pravosnažna, spot još uvijek nije uklonjen sa platformi.

Hoće li novi spot u kojem Isak jaše na konju i nosi zastavu BiH opet preći granice dozvoljenog u izbornoj kampanji, i kako će reagovati nadležni?

 

