Rast respiratornih infekcija u FBiH: Stručnjaci apeliraju na vakcinaciju i preventivne mjere

Na području Federacije Bosne i Hercegovine sedmično se bilježi približno 10.000 novih slučajeva respiratornih infekcija, koje često dovode do bolesti sličnih gripi. Zbog toga nadležni zdravstveni stručnjaci naglašavaju važnost preventivnih mjera, pri čemu imunizacija ostaje prioritet.

Prema riječima Sanjina Muse, voditelja Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u federalnom Zavodu za javno zdravstvo, od početka decembra primjećuje se povećanje broja pacijenata u ambulantama primarne zdravstvene zaštite sa simptomima respiratornih bolesti. Aktivnost gripe ove sezone počela je ranije nego prethodnih godina, a paralelno se bilježi i blagi porast cirkulacije respiratornog sincicijskog virusa (RSV).

Dominantna je sezona gripe tipa A, podtip A(H3N2), a filogenetske analize ukazuju na genetske promjene virusa koje bi mogle utjecati na njegovu sposobnost širenja i težinu bolesti. Zabilježen je i porast broja hospitaliziranih zbog teških akutnih respiratornih infekcija – u jedinici za sentinel nadzor nad gripom u KCUS-u, gotovo četvrtina hospitaliziranih testirana je pozitivno na gripu.

Musa ističe da vakcinacija protiv gripe i dalje pruža značajnu zaštitu, posebno osobama starijim od 65 godina i onima s hroničnim oboljenjima, te da još uvijek nije kasno za imunizaciju. Pored vakcine, preporučuje se održavanje respiratorne i opće higijene, te oprez u kontaktu s osobama iz rizičnih grupa.

Gripa je zarazna bolest uzrokovana virusima tipa A i B, koja se od prehlade razlikuje naglim početkom i intenzivnim simptomima: visokom temperaturom, glavoboljom, malaksalošću, curenjem nosa, grloboljom i kašljem. Prenosi se kapljično, kašljanjem, kihanjem i govorom, a zatvoreni prostori pogodni su za njeno širenje.

Iako mogu oboljeti sve dobne grupe, teške komplikacije i smrtni ishodi češći su kod starijih osoba i hroničnih bolesnika. Zbog toga stručnjaci ponovno pozivaju građane na vakcinaciju i pojačane preventivne mjere u periodu sezone gripe.