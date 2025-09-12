Rasvijetljen slučaj pucnjave u Tuzli: Pretresena kuća i vozila osumnjičenog

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla identifikovali su vozilo koje je korišteno u pucnjavi 1. septembra 2025. godine u Ulici Bosne Srebrene, kada je nepoznata osoba pucala iz automobila u pokretu. Operativnim radom došlo se i do indicija o mogućem počiniocu, a slučaj je tužilac Kantonalnog tužilaštva TK okvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti.

Na osnovu naredbe Općinskog suda u Tuzli, 11. septembra izvršen je pretres kuće, dvorišta i vozila koja koristi osoba inicijala R.B. (1982) iz Tuzle. Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu s krivičnim djelom – pištolj nepoznate marke s drvenim rukohvatom, okvir sa sedam metaka i kutija s još osam metaka.

Nad osobom inicijala R.B. je izvršena kriminalistička obrada, a prema uputama tužioca, nakon vještačenja i ostalih dokaznih radnji, Kantonalnom tužilaštvu TK biće dostavljen izvještaj zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti iz člana 323. stav 1. Krivičnog zakona FBiH, stoji u saopćenju MUP TK.