Real Betis se uključio u utrku za Kerima Alajbegovića

Mladi bh. reprezentativac Kerim Alajbegović sve je traženiji na evropskom tržištu, a nakon interesa italijanskih klubova, za njegove usluge navodno se ozbiljno raspituje i Real Betis.

Alajbegović je pažnju evropskih klubova privukao dobrim nastupima u dresu Red Bull Salzburga, ali i partijama u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim informacijama, član španske La Lige prati njegov razvoj i razmatra mogućnost transfera već tokom ljetnog prelaznog roka.

Ranije su se uz njegovo ime povezivali Inter, Milan, Napoli i Roma, dok bi se sada u borbu za njegov potpis mogao uključiti i klub iz Španije. Alajbegović bi se na kraju sezone trebao vratiti u Bayer Leverkusen, koji je otkupio njegov ugovor, ali nije isključeno da se u Njemačkoj neće dugo zadržati.

Real Betis u njemu vidi igrača koji bi mogao donijeti dodatnu vrijednost ekipi, posebno zbog brzine, tehnike i realizatorskih sposobnosti. Procjenjuje se da bi za njegov transfer bilo potrebno izdvojiti između 20 i 30 miliona eura.

Konačna odluka zavisit će od planova Bayer Leverkusena, ali i od želje samog igrača. Alajbegović je ove sezone za Salzburg odigrao 37 utakmica u svim takmičenjima, postigao 12 golova i upisao četiri asistencije.

Ljetni prelazni rok mogao bi dati odgovor na pitanje gdje će bh. fudbaler nastaviti karijeru, ali je već sada jasno da je Alajbegović postao jedan od najzanimljivijih mladih igrača na evropskom tržištu.